Catherine Palacios: "Mi papá hizo su historia, yo quiero hacer la mía"

Llevar el apellido Palacios, para Catherine, ha sido motivo de inspiración y compromiso para trascender en el atletismo tal y como lo hizo en su momento su padre, Teodoro Palacios Flores, una de las grandes leyendas que el deporte guatemalteco ha tenido en su historia.

Desde pequeña, Catherine sintió el gusto por hacer deporte y, de la mano de su padre, empezó a dar sus primeros pasos y a trascender en eventos colegiales. No fue hasta hace cuatro años cuando decidió comenzar a entrenarse de manera profesional y así escribir su propia historia.

“Empecé en esto porque él me inspiró, me dijo que debía practicar algún deporte y me ilusioné. Por ello, tomé la decisión de empezar a prepararme. Desde un inicio, recibí sus consejos que debía ser disciplinada, esforzarme y tenerle amor y pasión al deporte”, dijo la joven atleta.

Si bien “Teddy” destacó en la especialidad de salto alto y actualmente permanece su marca de 2.10 metros desde 1950, Catherine decidió forjarse en lanzamiento de bala y disco, dos especialidades donde ha podido destacar.

Si bien la joven atleta está enfocada en cosechar sus triunfos, sabe que detrás de ella está la sombra de los éxitos de su padre, pero eso no la atormenta, más bien, lo toma como un desafío para escribir su propia historia.

“Sé que llevar el apellido Palacios no es fácil, mucha gente me ha dicho que debo ser igual a mi padre y eso no me presiona, lo tomo como motivación. Si bien él no puede hablar mucho ahora, sí logro entender cuando me dice que no me deje de esforzar y eso me motiva, sé que mi papá hizo su propia historia y yo quiero hacer la mía”, concluyó la atleta.