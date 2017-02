Camerún se proclama campeón de la Copa Africana de Naciones

Camerún se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones tras derrotar en la final a una sorprendente selección de Egipto, en un partido disputado en el Estadio de la Amistad de Livreville, en Gabón.

Los “faraones” del argentino Héctor Cúper se adelantaron en el marcador con un tanto de Mohamed Elneny en el primer tiempo (22), pero los cameruneses lograron darle la vuelta al partido, con los tantos de Nicolas Nkoulou (59) y Vincent Aboubakar (88).

Cameroon 🇨🇲 are the 2017 Africa Cup Of Nations Champions! Congratulations Indomitable Lions 🦁! #AFCON2017

— AFCON 2017 (@AFCON_2017) February 5, 2017