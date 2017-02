Ivanovic deja el Chelsea y se muda a Rusia

Tras ocho años formando parte de las filas del Chelsea, el defensa internacional serbio Branislav Ivanovic puso rumbo a Rusia y firmó un contrato de dos años y medio en el Zenit San Petersburgo.

Ivanovic, de 31 años, jugaba en el club londinense desde 2008 y formó parte del equipo que ganó la Champions League en la temporada 2011-2012. Sin embargo, esta temporada se vio relegado a un segundo plano en el equipo que hoy dirige Antonio Conte (titular solo en seis partidos de Premier League).

“Honestamente, no reflexioné mucho cuando me llegó esta propuesta. Tenía un gran deseo de regresar a Rusia“, declaró Ivanovic, quien defendió los colores del Lokomotiv de Moscú entre 2006 y 2008.

“Lo más importante para mí es volver a jugar“, añadió el internacional serbio en una entrevista publicada en el sitio internet de su nuevo equipo.

El Zenit San Petersburgo es segundo en la liga rusa, a cinco puntos del Spartak de Moscú.