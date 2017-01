VIDEO. Federer vuelve a la cima y derrota a Nadal en Australia

En una memorable final, el suizo Roger Federer derrotó al español Rafael Nadal y se llevó el Australian Open, ampliando a 18 su récord de trofeos del Grand Slam.

En 3 horas y 38 minutos, Federer batió a su gran rival (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3). El suizo jugó en Australia su primer torneo oficial después de no haber competido en la segunda mitad de 2016 para recuperarse de una lesión de rodilla. No ganaba un trofeo mayor desde Wimbledon 2012.

“En el tenis no hay empates, pero si los hubiera aceptaría orgulloso compartirlo contigo esta noche Rafa“. -Roger Federer

Fue el 35º enfrentamiento entre ambos jugadores. A pesar de perder Nadal sigue dominando con 23 victorias y 12 derrotas, 6-3 en las finales de los grandes.

HE’S DONE IT! 🏆 Roger #Federer has defeated Rafael #Nadal in the #AusOpen 2017 final to bring up his 18th Grand Slam singles title. pic.twitter.com/0Y1kM79KIc — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2017

Federer, de 35 años, amplía su récord de grandes a 18, cuatro más que el estadounidense Pete Sampras.

“Ha sido un buen mes para mí, he disfrutado mucho. Trabajé duro para estar aquí hoy. Probablemente Roger mereció un poco más el título que yo“, dijo por su parte Nadal.