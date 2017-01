Mexicano Jorge Villafaña debuta con EEUU y cree que los muros son mentales

La selección de fútbol de Estados Unidos arrancó su campaña 2017 con un empate a cero ante Serbia este domingo en San Diego, en medio de la polémica por comentarios de su capitán Michael Bradley sobre las disposiciones migratorias del presidente Donald Trump.

Más allá del resultado sin goles que el cuadro de las barras y las estrellas obtuvo en el Qualcomm Stadium de San Diego, el tema migratorio terminó abarcando al grupo.

En vísperas del juego ante los serbios, Bradley admitió en una publicación en Instagram estar “avergonzado” por el decreto de Donald Trump que suspende temporalmente el ingreso de refugiados y de ciudadanos de siete países musulmanes.

En conferencia de prensa este domingo, el entrenador Bruce Arena dijo no haber leído las declaraciones de Bradley, pero afirmó que la democracia implica “tener una opinión propia sobre cualquier tema”.

Uno de los debutantes en este juego fue el mexico-estadounidense Jorge Villafaña, quien también se refirió a la situación que vive la comunidad inmigrante bajo el nuevo mandato presidencial.

Defender Jorge Villafana Added to Roster for January Camp, Serbia Friendly – U.S. Soccer (press release)… https://t.co/hzifzJfH46

— USA Soccer (@USASoccer) January 26, 2017