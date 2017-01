Termina la novela de Payet: Ya hay acuerdo con su nuevo club

En un comunicado oficial, el West Ham confirmó este domingo que el acuerdo con el Olympique de Marsella por el traspaso del mediocampista francés Dimitri Payet está cerrado, jugador por el que el club galo pagará 25 millones de libras (30 millones de euros).

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO

— West Ham United (@WestHamUtd) January 29, 2017