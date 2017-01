VIDEO. Espeluznante: se le sale un ojo en pleno partido de baloncesto

Akil Mitchell, jugador de los New Zealand Breakers, sufrió un accidente durante un partido disputado este jueves. Se le desorbitó el ojo izquierdo al recibir en el rostro un golpe de un contrincante del Cairns Taipans mientras disputaba un rebote.

Tras ser atendido por los médicos y enviado a un hospital informó a través de su cuenta de Twitter que afortunadamente le volvieron a poner el ojo en su sitio.

👀… too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow

— akil mitchell (@ajmitchell25) January 26, 2017