La tenistas estadounidense Serena y Venus Williams harán realidad el sueño de los amantes del tenis, pues se verán en la final del Abierto de Australia después de haber ganado su boleto este jueves. Serena derrotó a la croata Mirjana Lucic-Baroni en dos sets, por 6-2, 6-1, este jueves en Melbourne.

Esta será la novena final entre las hermanas Williams en uno de los cuatro torneos del Grand Slam y la primera desde la edición de 2009 en Wimbledon, cuando ganó Serena.

“Estar de nuevo las dos en una final es el mayor de nuestros sueños”, afirmó Serena, de 35 años, ante los espectadores del Rod Laver Arena.

La de 2009 había sido la última final de Grand Slam de Venus Williams, que entre 2010 y 2014 vio su carrera eclipsada en parte debido a problemas de salud.

Esta estadounidense de gran talla (1,85 m), la jugadora más veterana del torneo a sus 36 años, se clasificó para la final de Melbourne venciendo a su compatriota Coco Vandeweghe en tres sets por 6-7 (3/7), 6-2 y 6-3.

. @serenawilliams is through to the women's final against her sister @Venuseswilliams #AusOpen pic.twitter.com/Bj0SzreDXw

Por su parte, Serena no dejó ninguna oportunidad a Lucic-Baroni y marcó casi dos veces más puntos que ella (56 contra 33).

La menor de las hermanas Williams busca lograr su título 23 de Grand Slam, que le daría el récord de la era profesional por delante de Steffi Graf (22) y la acercaría al récord absoluto de la australiana Margaret Court (24).

.@serenawilliams on meeting #Venus in the Final: "This is a story. This is something that I couldn't write a better ending."#AusOpen pic.twitter.com/OohhwxPGXC

