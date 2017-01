Escándalo olímpico: Jamaica y Usain Bolt pierden medalla de oro por caso de dopaje

Un escándalo sacudió este miércoles al mundo del atletismo, luego de que el corredor Nesta Carter, quien ganara una medalla junto al equipo de relevos de Jamaica en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, diera positivo en un control de dopaje.

En la carrera de 4×100, Carter entregó el testigo a Michael Fraser, quien a su vez se lo pasó a Usain Bolt. El otro miembro del equipo era Asafa Powell, quien cerró la competencia con récord mundial.

Sin embargo, tanto Bolt como el resto del equipo jamaicano perdió hoy la medalla de oro, luego de que se oficializara la descalificación.

IOC sanctions two athletes for failing anti-doping test at Beijing 2008 https://t.co/r23rfDwJn0 pic.twitter.com/FViaE9YI9K

— IOC MEDIA (@iocmedia) January 25, 2017