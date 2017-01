Liverpool renueva a su estrella; se le escapa a Barça y Madrid

El brasileño Philippe Coutinho puso fin a los rumores sobre su futuro y firmó un nuevo contrato “de larga duración” con el Liverpool.

El equipo de Anfield, sin embargo, no reveló detalles sobre el acuerdo, pero la prensa estima que el jugador firmó por 5 años y que recibirá entre 150 mil y 200 mil libras por semana.

Coutinho, de 24 años, agradeció a los aficionados y prometió hacer “lo mejor que pueda en el campo” para ayudar a sus compañeros y marcar goles y ganar títulos.

✍🏻 It’s the news you’ve been waiting for…

🇧🇷 @Phil_Coutinho has signed a new deal with the club!

📰 Read more: https://t.co/SC3OdLiGre pic.twitter.com/QjxLG3zj03

— Liverpool FC (@LFC) January 25, 2017