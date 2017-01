Luis Swisher asume como entrenador en EE. UU.

El técnico guatemalteco Luis Swisher fue nombrado recientemente director técnico del FC Boulder, en Denver, Colorado, equipo que participa en la Premier Development League (PDL), que es considerada como un nivel cuatro en las ligas de Estados Unidos.

Excited for this huge moment for our club @FCBoulder_PDL and our Boulder community @USLPDL lookin forward for summer & the new season!

— Luis Swisher (@luiswisher) January 23, 2017