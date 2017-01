VIDEO. Discusión entre Tsonga y Wawrinka causa tensión en el Abierto de Australia

Los tenistas Jo-Wilfried Tsonga y Stan Wawrinka sostuvieron este martes una discusión en Melbourne durante el partido de cuartos de final del Abierto de Australia, llave que ganó el francés.

“Tranquilo, es solo un partido de tenis”, dijo en francés el suizo Wawrinka a Tsonga para terminar la discusión cuando los dos permanecían sentados en sus sillas después de haber terminado el primer set que ganó el suizo.

“Hay mucha testosterona en todo esto, yo estaba frustrado por haber perdido el primer set”, expresó Tsonga durante la conferencia de prensa.

“Puede haber tensión entre los jugadores durante los partidos, lo esencial es que después todo fue bien”, explicó Wawrinka , que cerró el partido en tres sets y estrechó la mano de su rival al final del partido.

#Wawrinka on a potential #Federer SF match-up: “It’s going to be tough to have some fans but hopefully few will cheer for me.” #AusOpen pic.twitter.com/51j5l21Els

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2017