Ana Sofía Gómez: "Dejé lo que más amo en esta vida"

Al principio, la gimnasia fue un recurso para controlar a una niña hiperactiva sin saber que, años más tarde, formaría a una de las mejores atletas en su rama. Después de más de una década de haberle regalado muchos triunfos a Guatemala, la “Niña Maravilla” le dijo adiós al deporte de sus amores.

¿Cómo has vivido estos días luego de haber anunciado tu retiro?

Como si fueran domingos, porque todavía siento raro no levantarme temprano para ir a mis entrenamientos luego de vivir 14 años así, pero es parte de la vida, todo cambio debe ser superado y es un nuevo reto para mi vida, de momento estoy estudiando.

¿En algún momento pensaste retractarte?

No, fue una decisión bien pensada y por eso invité a una rueda de prensa para hacerlo oficial, ya no hay tiempo para regresar.

¿Cuánto tiempo te llevó decidir tu retiro y qué tan difícil fue?

Tiempo no sé cuánto, pero sí fue una decisión un poco complicada porque dejé lo que más amo en esta vida. Todo ciclo tiene un inicio y un final y para mí este lo era para empezarme a preparar para ser una profesional, sentí que era el tiempo justo para dedicarme a mis estudios.

¿Qué te dijo tu exentrenador, Adrián Boboc, cuando se lo notificaste?

Lo tomó por sorpresa; cuando me reuní con él para tratar este tema, le expliqué mis motivos y lo que necesitaba, me deseó lo mejor y sé que en un futuro trabajaremos juntos y él me enseñará mucho para poder ser una buena entrenadora.

¿Alguien insistió en que no te retiraras?

Nadie quería que me retirara, fue una decisión muy personal, ya que tengo que pensar en mi futuro y en mi vida.

Dijiste que iniciar un nuevo ciclo olímpico era mucho compromiso, ¿eso te impulsó también a ya no continuar?

Sí, mi entrenador me enseñó que cuando uno empieza algo hay que terminarlo y dedicarle el cien por cien, pero hoy quiero dedicarle el cien por cien de tiempo a mi vida.

¿Dejaste alguna asignatura pendiente?

Realmente nada, estoy contenta con mis resultados y por haber logrado que Guatemala conociera la gimnasia a través de los resultados logrados por Ana Sofía Gómez. Ahora es un deporte popular y que las niñas te digan quiero ser gimnasta, “quiero ser como tú”, es lo que más te llena.

¿Cuáles fueron los momentos más duros en tu carrera?

Las lesiones me afectaron mucho, pero logramos superarlas y así seguir representando al país.

Con 21 años, ¿por qué tomaste la decisión de ser entrenadora?

Después de cerrar una etapa como atleta, es el paso a seguir y, luego de cumplir dos ciclos olímpicos, me siento con la capacidad para afrontar este nuevo reto en mi vida.

¿Las niñas de la federación te han pedido que trabajes con ellas?

Sí, cuando terminaba mis rutinas de entreno, ayudaba mucho a mis compañeras y la verdad me siento contenta al ver que ellas se sentían bien y les gustaba que estuviera como su entrenadora.

¿Cuál crees que es el valor que un entrenador puede trasladar a sus alumnas?

Disciplina, es una característica muy grande para un deportista y es una formación que se trabaja a diario.

¿Te sientes con la capacidad de poder guiar a otras atletas a triunfar en esta disciplina?

Con amor, corazón y pasión, sí, pero para ser entrenadora se necesita una formación profesional adecuada, porque estás entrenando y jugando con las vidas de las niñas, pero “la práctica hace al maestro”.

¿Por qué quieres ser dirigente en un futuro?

Para eso estoy estudiando; es un paso que debe dar un atleta, manejar el deporte y la institución que ha sido tu vida, que ha ayudado para nuestra formación y qué mejor que poder ayudar a las futuras generaciones.

14 años estuvo ligada Ana Sofía en la gimnasia, desde los siete años hasta participar en dos Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Rio 2016.