Venus Williams se cuela a semifinales en Australia e impone récord

Venus Williams se convirtió el martes en la mujer de mayor edad en clasificarse a las semifinales en el Melbourne Park en la era abierta, y ancló en una instancia que no había visitado en 14 años.

Williams, de 36 años, se impuso 6-4, 7-6 (3) a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (24ta preclasificada). La estadounidense se llevó los últimos seis puntos del desempate y consiguió la 50ma victoria en su carrera en el Abierto de Australia.

Welcome back to the semifinals, @Venuseswilliams.

It's been a long 14 years.

