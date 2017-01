VIDEO. Las primeras confesiones de Marco Pappa en su regreso

La contratación estrella de Municipal para este torneo Clausura, Marco Pappa, se tomó unos minutos para hablar con Publinews acerca de su regreso al equipo con el que inició el sueño de ser futbolista, y estas fueron sus primeras confesiones.

¿Cómo te sientes de haber tenido el primer contacto con tu nuevo equipo y su afición?

Contento, es lo que uno busca como jugador, sentirse involucrado. Me encontré con muchas caras que tenía tiempo de no ver y con algunos con los que no he compartido mucho. Ya estamos acá de lleno con el equipo y esperamos que todo salga bien, solo busco afinarme físicamente y ser tomado en cuenta pronto.

¿Estás en buen ritmo?

Sí, disfruté mis vacaciones como debía y ahora volví a Municipal para sentir de nuevo el futbol, me dieron muchas ganas de estar dentro de la cancha. Estoy contento de haber vuelto a Guatemala y compartir con mis seres queridos, con nuestra gente, creo que eso es un plus para mí para sentirme más satisfecho con esta decisión.

Hubo ofertas en China y en México ¿Por qué volviste aMunicipal?

Hubo algunas ofertas pero nada concreto, la comunicación y amistad con la directiva deMunicipal fueron muy buenas para mí, pero estamos abiertos a salir al extranjero porque es una prioridad, ya que todavía tengo muchos años para probar fuera del país, pero hoy mi realidad esMunicipal y la voy a disfrutar como se debe.

La afición espera que seas uno de los bastiones para romper la sequía y lograr el ansiado título

La afición de Municipal es exigente, está acostumbrada a ganar títulos, en cuanto a la sequía, vengo a dar lo mejor de mí con el compromiso que se debe pero creo que el futbol es de conjunto, tenemos que estar once jugadores o 18 o 25 comprometidos con el club para lograr el campeonato tan ansiado y yo espero ser parte de él.



























¿Cómo analizas el desenvolvimiento de tu nuevo equipo?

Me voy con un buen sabor de boca, he visto un buen futbol, jugadores de buen pie, jóvenes que tienen mucho talento para explotar, creo que eso es lo bueno que está haciendo el club, dándoles oportunidad para el futuro.

¿Qué podemos esperar de Marco Pappa?

Mucha entrega, vengo a trabajar por el bien del equipo para lograr los objetivos, vengo a ser uno más.

¿Estarás solo lo que dura el Torneo Clausura?

Veremos, será un proceso donde pueden pasar muchas cosas, pero la idea es empezar desde ya mi realidad, que hoy esMunicipal.

*Con información de Douglas Suruy