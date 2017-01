Anuncian la fecha y la sede del sorteo del Mundial Rusia 2018

El viceprimer ministro de Deportes y presidente de la Federación Rusa de Fútbol (RFU), Vitali Mutko, confirmó la fecha y la sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

El funcionario, citado por la agencia de prensa oficial rusa (TASS) en un encuentro con el Primer Ministro, Dmitri Medvedev, informó que este se llevará a cabo el 1 de diciembre en el Kremlin.

“La ceremonia del sorteo del Mundial tendrá lugar el 1 de diciembre. He sugerido el Palacio de Congresos del Kremlin y todo esto convenía a la FIFA“.

“Ahora tenemos que preparar la ceremonia”, añadió Mutko, asegurando que los preparativos, tanto para la Copa Confederaciones 2017 como para el Mundial 2018, se desarrollan correctamente.

El Mundial se llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio del próximo año, y los partidos se jugarán en 12 estadios, situados en 11 ciudades del oeste del país.

Este año, Rusia también organizará también la Copa Confederaciones, misma que se disputará en 4 ciudades (Moscú, San Petersburgo, Kazán y Sochi).

Russia's #WorldCup & #ConfedCup volunteer programme breaks records.

176,870 applications from across the world!

⚽️🏆👏https://t.co/jccmgvS0XF pic.twitter.com/olgMPEJFov

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2017