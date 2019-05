VIDEO. Leyenda del América Cuauhtémoc Blanco y su conmovedora escena

Publicidad







La leyenda del América y ahora famoso político mexicano Cuauhtémoc Blanco sorprendió este martes con su actitud frente a la prensa ante la que no pudo evitar el llanto.

El exfutbolista y actual alcalde de Cuernavaca presentó su primer informe de gobierno acompañado de representantes de la sociedad morelense. En su discurso el jefe edil dijo que seguirá luchando por el bienestar de las personas y que tiene todo el derecho de ser el presidente municipal:

“Me siguen difamando y ya estuvo bueno, en primer lugar: mi candidatura fue legal y la gente votó por mí, tengo todo el derecho de ser presidente municipal… y no me lo van a quitar, el Tribunal Electoral, que es la única autoridad que puede decir si cumplí con los requisitos o no, ya dijo que sí en su momento”, dijo Blanco.

La máxima autoridad de Cuernavaca agregó en su discurso que no le importó “correr a quienes lo impulsaron en el partido”, “yo no me debo a ningún partido sino a la gente. Gracias al futbol salí adelante y tuve una vida sin necesidades pero no se me olvida de dónde vengo”, dijo Blanco con la voz entrecortada y limpiándose las lágrimas.

Al evento asistieron aproximadamente 250 personas, entre ellas sus más cercanos colaboradores y solo cinco de los 15 seguidores del Cabildo. Tampoco se presentó ningún representante del gobierno de Graco Ramírez.

Blanco ha visto amenazado su cargo por otros políticos que han intentado hacer que renuncie.