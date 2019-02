El Madrid hace valer la lógica y avanza a la final

Publicidad



















El Real Madrid cumplió con su papel de favorito y este jueves por la madrugada venció 2-0 a las “Águilas” para hacerse con un espacio en la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA que se disputa en Japón.

El francés Karim Benzema y el portugués Cristiano Ronaldo anotaron los goles que marcaron la diferencia en favor del último ganador de la Liga de Campeones de Europa sobre el monarca de la Concacaf.

EFE Foto:

El cuadro merengue no contó con su capitán Sergio Ramos pero al parecer no le extrañó más de la cuenta luego de que el equipo que dirige el argentino Ricardo La Volpe no exigió más de la cuenta al portero Keylor Navas, quien fue un espectador más en el estadio internacional de Yokohama, sede del encuentro.

Fue en el cierre de la primera parte, al minuto 45, cuando Benzema abrió el marcador luego de que una asistencia del alemán Toni Kroos lo dejó en una posición inmejorable y con una impecable definición de derecha venció al portero Moisés Muñoz.

Sin mayores sobresaltos, el Madrid conservó el dominio y la ventaja en la segunda mitad hasta el minuto 90 cuando Ronaldo se filtró entre los defensas y cruzó al portero Muñoz para colocar el 2-0.

EFE Foto:

Al igual que un día antes cuando el Kashima Antlers venció al Atlético Nacional colombiano, el tema del Videoarbitraje volvió a ser protagonista cuando el central se tardó algunos minutos en convalidar la anotación de CR7 luego de que recibió un aviso de una posible posición fuera de juego, lo cual protestaron los americanistas.

EFE Foto:

El resultado le dio al Madrid la posibilidad de obtener su segundo título del Mundial de Clubes pero antes debe de vencer al cuadro japonés en la final que se jugará el domingo a partir de la 1 de la mañana.