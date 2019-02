Entre risas, Cristiano Ronaldo dice que si jugara con Messi sería superior

Publicidad







Con una enorme sonrisa y el pecho afuera, el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien se quedó con el Balón de Oro habló sobre su rivalidad con Lionel Messi y se dio el lujo de decir que si ambos estuvieran en el mismo equipo, él sería superior.

“Es una cuestión difícil. No lo sé. Hubiera sido interesante jugar en el mismo equipo. Creo que los grandes jugadores deberían jugar juntos. Si hubiéramos estado en el mismo equipo, yo tendría más Balones de Oro, pero él no estaría muy lejos. Todo el mundo sabe que es un grandísimo jugador y tiene cinco Balones de Oro“, dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista que le concedió a la revista “France Football”.

El portugués no vaciló en decir que pretende ganarlo todo. “Voy a intentarlo. Estaré en la pelea como siempre. Mi objetivo ahora es conquistar el Mundial de Clubes, un trofeo importante. Es un título que el club quiere conseguir. Y si es posible, la Liga, la Champions y la Copa. Quiero ganarlo todo”, expresó.

Acerca del problema con la Hacienda, dijo: “Claro que me amargó el placer de ganar este Balón de Oro. Estaría mintiendo si dijera que no, no soy hipócrita. No me hizo nada bien y todo esto es un proceso difícil para mí y para las personas que están a mi alrededor. para mi familia, mi hijo, para la gente que trabaja conmigo”.

“Que se hable de mi vida privada, de mis amigos, del lugar donde me fui de vacaciones, del hecho que tenga o no una novia, es normal. Pero cuando se trata de algo tan grave como esto, que tiene que ver con la justicia… tengo a mis abogados, a gente que trabaja conmigo…”, antes de terminar: “la verdad siempre termina saliendo a la luz. Tarde o temprano”, dijo.