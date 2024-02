Conor McGregor recibe licencia de boxeo, ¿se acerca una pelea con Mayweather?

Expandir Reproducción automática 1 de 5

La prensa internacional dio a conocer una de las noticias más esperadas por los amantes del boxeo y las artes marciales mixtas. El irlandés Conor McGregor recibió su licencia de boxeo en el estado de California, lo que abre la posibilidad de que se enfrente al famoso Floyd Mayweather.

A pesar de haber obtenido la credencial que le permite meterse al mundo del boxeo, McGregor no ha respondido a la interrogante de si sostendrá una pelea con Mayweather, con quien a la distancia ha mantenido algunas riñas, especialmente por las declaraciones de ambos en entrevistas a la prensa.

Andy Foster, oficial ejecutivo de la Comisión Atlética de California, indicó en una entrevista para MMAFighting.com que “McGregor recibió una licencia hoy y una identificación federal. Ahora es un boxeador de California”, precisó, según el sitio “record.com.mx”.

Hace pocos días la UFC decidió quitarle el título de peso Pluma a Mayweather, debido a que también poseía el título de peso ligero.

“Me encantaría verlo luchar en California, sólo tiene que ser el oponente adecuado, ciertamente un oponente de alto nivel, estamos felices de licenciarlo”, expresó Foster.

A pesar de lo fuerte que han sido las declaraciones entre ambos, ninguno de los dos luchadores ha hecho oficial el anuncio de una posible pelea. En varias ocasiones Mayweather ha dado a entender que no se mediría a McGregor porque no es de su nivel, en una de sus declaraciones incluso dijo que “un elefante no pelea con un animal pequeño”.