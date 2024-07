WWE: ¿Por qué no aparecen estas estrellas en Raw ni SmackDown?

0 of 9 Emma. Una lesión en el hombro la ha apartado del ring Foto: WWE Undertaker. Cuenta con un contrato que le permite aparecer solo en funciones especiales. Foto: WWE Nikki Bella. Espera hacer su regreso en los próximo días, luego de una fuerte lesión en el cuello Foto: WWE Tyson Kidd. Una lesión en el cuello puede poner fin a su carrera Foto: WWE Heath Slater. No fue seleccionado por Raw ni SmackDown, aunque pidió una oportunidad a Shane McMahon para estar en la marca azul, el pasado 26 de julio Foto: WWE Ryback. Tiene problemas con su contrato Foto: WWE Rosa Mendes. Luego de ser mamá no ha regresado a los cuadriláteros. Foto: WWE Luke Harper. Tiene una lesión en el ligamento cruzado anterior Foto: WWE

Una vez que pasó el Draft de WWE, que marcó la separación de Raw y SmackDown, y después de la presentación de los primeros shows de las marcas roja y azul, los fanáticos del entretenimiento deportivo se han dado una idea de qué tratará la llamada “Nueva Era”.

Las primeras funciones de Raw y SmackDown no decepcionaron, con peleas que repercutirán en el futuro de la empresa. En la marca dirigida por Stephanie McMahon y Mick Foley después de combates espectaculares se decidió que Finn Bálor disputará el nuevo Campeonato Universal de WWE ante Seth Rollins.

En tanto, en el primer SmackDown en vivo del pasado 26 de julio, Dolph Ziggler sorprendió al vencer en una contienda de seis hombres a John Cena, Apollo Crews, Bray Wyatt y AJ Styles. “El Presumido” ganó la oportunidad de enfrentar a Dean Ambrose por el Campeonato de WWE, en SummerSlam, el próximo PPV de la empresa estadounidense.

Pero algunos de los seguidores más exigentes y observadores del entretenimiento deportivo se han dado cuenta que ni en el Draft ni en los shows en vivo han aparecido algunas estrellas que forman parte del roster principal de la compañía de Vince McMahon.

Por ejemplo, sorprendió que Ryback no haya sido seleccionado para formar parte de Raw o de SmackDown, aunque una de las razones por las que habría estado apartado estos últimos días podría ser problemas con su contrato, que se encuentra cerca de terminar.

Además, “Big Guy” ha ventilado de forma pública algunos conflicto con la empresa estadounidense, como una petición de más oportunidades, pues se siente desperdiciado.

Por si fuera poco, en un comunicado, Ryback indicó que no estaba de acuerdo con las políticas de la empresa.

“La lucha libre es predeterminada. Nosotros como trabajadores sabemos antes de salir o de preparar una escena en el camerino quién va a ganar y quién va a perder o tenemos una idea general de lo que vamos a decir. Se me revienta la cabeza como en un deporte el cual es predeterminado, desde el punto de vista de la compañía, los ganadores cobran más que los perdedores. Cada persona que trabaja en WWE desde el primero hasta el último es igual de valioso que todos. Los ganadores no pueden ganar si los perdedores no lo permiten”, indicó el luchador de 34 años.

Undertaker también fue otro luchador que brilla por su ausencia, aunque el “Enterrador” cuenta con un contrato especial, que le permite solo aparecer en algunos eventos estelares de WWE como Wrestlemania.

En la galería de fotos encontrarán a las estrellas que no han aparecido en la “Nueva Era” y las posibles causas de su ausencia.