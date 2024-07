¡Increíble! Tiene solo un riñón y va por tres oros en los Juegos Olímpicos

0 of 4 Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP





La vida está llena de historias muchas de ellas de éxito y esperanza, como la que le ha tocado vivir al atleta brasileño Isaquias Queiroz, que solo tiene un riñón, pero compite como si tuviese tres pulmones.

PUBLICIDAD

A bordo de su canoa el atleta de 22 años se ha convertido en una de las esperanzas de Brasil para ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, aunque su meta es ganar tres preseas doradas en Rio, un récord inédito para un deportista brasileño.

“Perdí un riñón a los 10 años, cuando me caí de un árbol. Un año después comencé en el canotaje. Pensaba que no iba a poder, que estaba discapacitado. Pero le demostré a todo el mundo que no existía la discapacidad, que no había ningún problema”, explica Queiroz.

“Nunca he dejado que nadie me gane para justificarme después pensando: ‘perdí porque solo tengo un riñón’. No, lucho de igual a igual. Pero lo que supongo que debe ser molesto es que cuando gano a alguien y se dice luego: ‘he perdido contra un tipo que solo tiene un riñón"”, relata en una entrevista.

Entre los máximos logros Isaquias se encuentran las seis medallas que consiguió en los últimos tres años durante los Mundiales de Duisburg, Moscú y Milán, tres de oro y tres de bronce.

“Todo el mundo dice que soy una de las mayores opciones de Brasil para ganar una medalla de oro. No lo veo como una presión sino como un estímulo. Cada día en el que me dicen que esperan verme ganar, me siento motivado”, agrega Queiroz.

El brasileño competirá en las categorías C1 1000, C2 1000 y C1 200 con lo que espera no solo convertirse en el hombre de los “tres pulmones” sino también en el de los tres oros.