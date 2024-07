¿Por qué arrestaron a Paige después de "Money in the Bank"?

0 of 9 Se filtaron imágenes de la diva esposada Foto: Twitter Foto: Twitter Paige mantiene una relación con el luchador Alberto del Río Foto: WWE Foto: WWE Konnan indicó que la pareja fue insultada por un par de individuos borrachos Foto: WWE Foto: WWE Foto: WWE Foto: WWE

A inicios de semana impactó en el entretenimiento deportivo la noticia de que Paige había sido arrestada y llevada al hosìtal después del Pago Por Ver “Money in the Bank”.

La diva británica estaba acompañada por su actual pareja, el también luchador Alberto del Río, cuando se filtraron en las redes sociales algunas imágenes en las que Paige se veía con las manos esposadas y después subiendo a una ambulancia, mientras el “Hércules Potosino” hablaba con un policía.

Aunque en un principio se desconocía si la detención de la excampeona Femenenina de WWE era real o parte de un show del reality “Total Divas” o del programa de bromas “Swerved”, fue el luchador Konnan quien se encargó de revelar la realidad de los hechos.

En el podcast del luchador de 52 años que se transmitió en “MLW Radio Network”, el cubano indicó que Del Río le contó todo lo acontecido después de “Money in the Bank”.

“Luego del show, Paige y Alberto fueron a una obra teatral en el Caesar’s Palace Las Vegas Hotel & Casino. Mientras estaban ahí una pareja borracha comenzó a gritarles varios insultos, diciendo que eran luchadores falsos y cosas de ese estilo”, dijo Konnan “El Bárbaro”.

“Del Río tuvo que llamar a los miembros de seguridad para que sacaran a la pareja y ellos pudieran continuar disfrutando del espectáculo. Pero una vez que terminó el show, los dos individuos estaban esperando a Paige y Alberto afuera del recinto y volvieron a causar más problemas“, continuó el luchador que ha hecho una gran carrera en tierras mexicanas.

Konnan insistió en que los luchadores no hicieron nada malo. “Llegó la policía a la escena e hicieron lo que realizan habitualmente: esposar a todos los involucrados y calmar la situación. Por esta razón se ve a Paige entrando a la ambulancia para comprobar que no tuviera heridas”, dijo el veterano peleador.

La pareja de luchadores no recibió castigo por parte de WWE. Es más Paige estuvo presente en el show de Raw del pasado lunes 20 de junio y Alberto del Río no participó porque recibió un descanso para recuperarse de una pequeña lesión en la rodilla por la lucha que sostuvo en “Money in the Bank”.