Guatemala será representada en “Transformers 5” gracias a los orígenes de este joven actor

Cada vez son más guatemaltecos que están dando a conocer su trabajo en grandes proyectos internacionales.

A sus 13 años de edad, Juliocésar Chávez es parte del elenco de la película de “Transformers 5“, la cual ya se está filmando en Detroit, Michigan.

Aunque él nació en Oklahoma, Estados Unidos, su madre es de México y su padre es de Quetzaltenango (Guatemala); lugar donde Juliocésar jugó fútbol de pequeño en las primeras divisiones.



El director de este saga compartió un video en Instagram donde el joven actor está junto a otros niños que participarán en la grabación.

Su primer paso a la fama fue cuando el productor Matías Menis lo nombro “reporterito estrella” en el programa Fiesta Deportiva.

Desde entonces, ha participado en 8 grandes producciones, entre estas podemos mencionar “All I Want for Christmas”, “Smosh: The Movie” y “Angels Descendent”.

Juliocésar también ha participado en series de televisión como “Shamelss”, “The Grimm”, “Hot in Cleveland”, “ICarly”, “Jimmy Kimmel Show” y “New Girl”.