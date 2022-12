¿Ya tienes tus combos de juegos pirotécnicos? Estos son algunos consejos de seguridad

Luces Chinas El Dragón nos comparte algunos consejos importantes para garantizar la seguridad y disfrutar al máximo las celebraciones de fin de año. ¡Alista tus luces artificiales!

Publicidad

Luces Chinas El Dragón busca acompañar a los guatemaltecos en sus celebraciones de fin de año e iluminar sus fiestas de manera segura y divertida con diferentes paquetes de juegos pirotécnicos. Este año no es la excepción y si aún no has adquirido tus combos, aún estás a tiempo de encender tus fiestas y sorprender a todos tus invitados.

Para aprovechar cada combo y cuidar a tus seres queridos, Luces Chinas El Dragón nos comparte algunos tips y consejos para garantizar la seguridad de todos. ¡Sigue leyendo!

Disfruta de los juegos pirotécnicos con seguridad

Con el fin de evitar cualquier percance, Luces Chinas El Dragón nos comparte algunos consejos importantes al momento de manipular juegos pirotécnicos.

No los quemes en envases de vidrio o plástico

Quémalos en lugares abiertos y lejos de fuentes de calor

Si por alguna razón el juego pirotécnico no se quemó al encenderlo, no intentes quemarlo de nuevo

Lávate siempre las manos después de manipularlos y encenderlos

Dirige todos los productos de pirotecnia lejos de la gente y utilízalos en zonas segura, en exteriores

Almacena tus combos en un lugar seco, ventilado y sin fuentes de calor cerca

No los guardes en bolsas o mochilas

Los niños siempre deben estar acompañados de un adulto

Lo más importante es que elijas productos de la mejor calidad, como los combos de Luces Chinas El Dragón.

¿Cómo adquirir tus combos?

Si te interesa adquirir alguno de los combos de Luces Chinas El Dragón, te contamos que la empresa tiene una amplia variedad de productos que se ajustan a tu presupuesto y a la cantidad de luces que deseas. Entre los combos que encontrarás están: Galáctico, super galáctico, cósmico, plata, oro, platino y profesional. También cuentan con combos especialmente diseñados para niños, como: Minicarrito, carrito y minigaláctico.

Hay varios kioskos ubicados a lo largo del país, abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estas son las ubicaciones:

Plaza Express San Cristóbal

Cerca Mariscal

Santa Clara

Plaza Atanasio

Pradera, zona 10

Metroplaza, CES

Plaza Madero, CES

Pradera Concepción

Paseo Cayalá

Santa Amelia

Metronorte

Bosques de San Nicolás

Plaza Madero Roosevelt

Kalú

PriceSmart (Fraijanes, zona 10, Miraflores, zona 5 y San Cristóbal)

Interplaza Xela

Plaza Américas, Mazatenango

Pradera, Escuintla

Interplaza, Escuintla

Pradera, Puerto Barrios

Metroplaza, Jutiapa

Metroplaza, Retalhuleu

Para más información puedes consultar las redes sociales, búscalos como El Dragón Guatemala. También puedes comunicarte al WhatsApp 4979-5631 o al teléfono 2472-4872.

(Visited 3 times, 3 visits today)

Publicidad