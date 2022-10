inDriver revoluciona y se renombra como inDrive

La nueva imagen refleja el carácter humano y tecnológico de inDrive, sin algoritmos, basado en la interacción humana, al tiempo que conserva la continuidad de la misión y valores de la compañía.

El 11 de octubre pasado, se anunció el cambio de nombre de InDriver a InDrive, con lo que la empresa pasará de ser una plataforma de movilidad a una plataforma de servicios urbanos basados en la modalidad de transacciones directas con precios justos.

Rodrigo Castillo, GTM Manager de Centroamérica en inDrive, explicó que con este renombramiento la marca pasará de InDriver, que era acrónimo de Independent Drivers (‘conductores independientes’) a InDrive, de Inner Drive, que es el impulso interior de cada persona.

Our External Communications Team proudly presented our new image, name, and logo to the press worldwide through live and online special events in each one of our regions, receiving a great response from every journalist and guest present. #inDrive pic.twitter.com/3L1km64g6j

