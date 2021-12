Mastercard y MINECO buscan avanzar en la transparencia, inclusión y digitalización financiera

Mastercard y el Ministerio de Economía de Guatemala firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de promover el desarrollo económico, formalización y el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Además, la colaboración buscará impulsar la economía a través de la digitalización del comercio local.

Con el objetivo de acelerar una economía más dinámica y resiliente, Mastercard anunció su alianza nacional con el Ministerio de Economía (MINECO) de Guatemala, como parte de los esfuerzos de la Alianza por Centroamérica.

Esta alianza aborda tres objetivos clave: Explorar soluciones de pago que aumenten la inclusión financiera y la formalización entre la población; Desarrollar estrategias para micro, pequeñas y medianas empresas para promover ecosistemas de pago; Y promover la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos a partir de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos Decreto 5-2021, con aras a modernizar el sector público guatemalteco.

Sobre el Memorando de Entendimiento

A partir de la génesis de este esfuerzo colaborativo, Mastercard está comprometido con el progreso económico de Guatemala a través de la colaboración del sector público y privado, la digitalización de los negocios, el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y el alivio de la desigualdad a través de una mayor inclusión financiera.

Los esfuerzos del Gobierno de Guatemala y de Mastercard buscan que las pequeñas empresas se incluyan financieramente de manera sostenible, que su digitalización les permita acceder al sistema financiero y a líneas de crédito, y que puedan mejorar la gestión de sus negocios.

Como parte de esta estrategia nacional, se trabajará en diferentes frentes que, además de promover el acceso, contribuirán al uso y calidad de los productos y servicios financieros, y se procurará desarrollar capacidades que conduzcan a la salud financiera a través de la educación. Partiendo de esta base, tanto Mastercard como MINECO se comprometerán con tres líneas de trabajo fundamentales:

Acceso a servicios financieros: Mastercard apoyará a programas que brinden acceso a servicios financieros modernos a la población no bancarizada o sub bancarizada en línea con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

Mastercard apoyará a programas que brinden acceso a servicios financieros modernos a la población no bancarizada o sub bancarizada en línea con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Mecanismos de pago electrónico: Mastercard aportará sus herramientas y conocimientos para ayudar al MINECO a implementar mecanismos de pago electrónico entre la población. Bajo esta misma línea, el gobierno se comprometerá a promover la formalización y búsqueda de fuentes de financiamiento para la micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en lo que se refiere a aceptación de pagos digitales, calificación crediticia y soluciones de pago digital.

Mastercard aportará sus herramientas y conocimientos para ayudar al MINECO a implementar mecanismos de pago electrónico entre la población. Bajo esta misma línea, el gobierno se comprometerá a promover la formalización y búsqueda de fuentes de financiamiento para la micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en lo que se refiere a aceptación de pagos digitales, calificación crediticia y soluciones de pago digital. Análisis del ecosistema nacional de pagos: Mastercard se comprometerá a realizar un diagnóstico de las oportunidades en materia de inclusión financiera, uso de efectivo, prácticas de consumo y pago de bienes o servicios en la economía guatemalteca. Este informe irá acompañado de una serie de recomendaciones para mejorar y modernizar el gobierno; brindando más opciones a la población general.

Entrevista con Francisco Milián

Conversamos con Francisco Milián, Country Manager de Mastercard para Guatemala y Belice.

“Por medio de este Memorando de Entendimiento lo que buscamos es acelerar el crecimiento inclusivo y la digitalización, y que este crecimiento sea sostenible. ¿Cómo se hace eso? Mejorando los servicios públicos haciendo que sean digitales. La alianza es por 6 años y a nivel general se enfocará en tres áreas”, explicó Milián.

¿Qué resultados se esperan en estos seis años?

A corto plazo queremos digitalizar los pagos electrónicos dentro del MINECO, ese uno de los objetivos principales y más tangibles. Poder pagar todas las transacciones que hace el ministerio de manera digital.

Después está subir los niveles de bancarización. Hoy en día, el 44% de los adultos tienen una cuenta bancaria y el 16% tienen un instrumento de pago (una tarjeta de débito). Queremos mover esas cifras en estos seis años, eso es fundamental. Nosotros pusimos en la alianza con Centroamérica que buscamos incluir financieramente en Guatemala, Honduras y El Salvador a 5 millones de personas y digitalizar a un millón de Pymes y Micro Pymes. La intención es impactar directamente estas cifras y Guatemala tiene que ser un gran aportador a este compromiso y esfuerzo.

¿Cuáles son los beneficios de esta alianza?

La digitalización beneficia al usuario y a la población en general. Hoy vemos que el 46% de las Mipymes en el país no cuentan con opciones de pago directo digitales para sus clientes. Esto quiere decir que en estos comercios todo ocurre en efectivo y el efectivo tiene muchos costos asociados, que muchas veces son costos ocultos, que de esta manera, cuando los digitalizamos, empiezan a tener un ahorro importante.

Por otro lado, conforme vamos bancarizando a la población, eso significa más ventas para las personas que tienen o trabajan en comercios. Porque al final vamos a poder proveer más acceso al crédito, que es fundamental para el desarrollo económico. Vamos a poder ofrecer más agilidad en la transaccionalidad, porque si tengo una tarjeta de débito, el dinero se mueve más rápido y si tengo una tarjeta de crédito, tengo acceso a poder realizar compras antes de.

Hay mucha necesidad de diseñar programas de servicios financieros que apliquen para toda la población, principalmente para los sectores no bancarizados o sub bancarizados. Soluciones digitales la digitalizacion abarata los costos y le entrega al usuario final un abanco mucho mas mplio de posibilidades. Al no tener un medio de pago electrónico, muchas personas están excluidas digitalmente. No tienen acceso a servicios de información, entretenimiento y muchas cosas que ocurren en el mundo digital.

Esos son solo algunos de los ejemplos de los beneficios.

¿Cuándo inició el proceso para firmar esta alianza y hay posibilidad de continuarla después de los seis años?

El Memorando de Entendimiento lo venimos trabajando desde marzo de este año y finalmente se dio el feliz momento de la firma. Lo que esperamos es continuarlo, es un esfuerzo a largo plazo. Seis años es un tiempo bastante largo para un acuerdo de este tipo, normalmente los hemos hecho a tres años. Creemos que esto debe trascender más allá de la administración que esté y nosotros trabajamos con todos los gobiernos del mundo.

Tenemos una visión a largo plazo de alianzas público-privadas para que estos proyectos que son muy grandes, se lleven a cabo de manera eficiente y a escala, que logremos alcanzar las metas. A partir del próximo año ya deberíamos empezar a ver las primeras iniciativas de bancarización, ejecución de digitalización de pagos, etc.

La educación financiera forma parte vital de la alianza y sus estrategias. ¿Cómo ve Mastercard esta parte?

Definitivamente la educación financiera es un eje fundamental. Se han hecho cosas muy buenas. Nosotros por ejemplo tenemos un programa que se llama Cuentas Claras, en un formato de cápsulas de YouTube donde se explica conceptos financieros de todo tipo, como presupuesto, inversión, medios de pago, etc. Estos temas son fundamentales para una persona que nunca ha tenido una cuenta o un instrumento de pago.

La educación financiera debe estar a la cabeza de la estrategia, donde si vamos a dar instrumentos, hay que asegurarse de educar a las personas. Ahora el reto es cómo escalar esto y cómo damos otro tipo de educación financiera y cómo acercamos estos conceptos a las personas.

No hay mejor educación financiera que una buena experiencia de usuario. Creemos que esto tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer en este camino.

“Todas las estrategias van a cumplir un rol fundamental para sentar las bases que necesitamos para una economía resiliente”, puntualizó Milián.

