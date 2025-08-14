El universo de Avatar se expande: “Seven Havens”, la nueva serie animada

Los fanáticos del universo de Avatar tienen motivos para celebrar. Tras el éxito de las series animadas La leyenda de Aang y La leyenda de Korra, y la reciente adaptación live-action de Netflix, la franquicia continúa su expansión con una nueva serie. Los rumores que circulaban han sido confirmados por diversas fuentes, y el nuevo proyecto, desarrollado por Avatar Studios bajo la producción de Nickelodeon, llevará por título Avatar: Seven Havens.

La serie, que se encuentra en fase de producción, servirá como secuela directa de La leyenda de Korra. La trama nos sumerge en un mundo postapocalíptico, resultado de un cataclismo devastador. En esta nueva y peligrosa era, la figura del Avatar ha perdido su prestigio y es vista por las civilizaciones restantes como un destructor, no como un salvador.

El personaje principal será una joven maestra tierra que descubre ser la nueva Avatar. Sin embargo, su camino se complicará al ser perseguida por enemigos tanto humanos como espirituales. Para lograr su misión de salvar los “Siete Refugios” y evitar que colapsen las últimas fortalezas de la civilización, deberá unirse a su hermana gemela, quien estuvo perdida por mucho tiempo.

Los creadores originales, Michael DiMartino y Bryan Konietzko, están a cargo del proyecto. La serie está planeada para tener 26 episodios, divididos en dos temporadas. Aunque la fecha de estreno aún no ha sido anunciada oficialmente por Nickelodeon, las primeras imágenes de la serie fueron mostradas en la San Diego Comic-Con 2025 y fuentes apuntan a un posible lanzamiento en 2027.