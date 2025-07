Demon Slayer: Infinity Castle se estrena en Japón y llegan las primeras reseñas sin spoilers

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha alcanzado un nuevo clímax con el estreno en Japón de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle – Part 1: Akaza Returns” el pasado 18 de julio de 2025. La primera entrega de esta trilogía cinematográfica, que adapta el aclamado arco del “Castillo Infinito” del manga, ha generado una expectación masiva y las primeras impresiones de los espectadores japoneses no han hecho más que confirmar el éxito rotundo. A continuacion te dejo algunas reseñas sin spoiler:

Reseñas de la película. Screen Google.

Desde las proyecciones de medianoche, que agotaron sus entradas en cuestión de minutos en las 24 salas de cine de 11 prefecturas, hasta las múltiples funciones a lo largo del día en cadenas importantes como TOHO Cinemas Shinjuku, la respuesta del público ha sido eufórica. Los fanáticos, algunos ataviados con disfraces de sus personajes favoritos, acudieron en masa, convirtiendo el estreno en un verdadero evento cultural.

El éxito en taquilla no se ha hecho esperar, con reportes que indican que ha superado los récords de venta de entradas establecidos por “Mugen Train” en su día de estreno,

Para los fans fuera de Japón, la espera continúa, ya que el lanzamiento en Latinoamérica esta programada el 11 de septiembre 2025.