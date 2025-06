Nicholas Galitzine revela primer vistazo de la nueva película live-action de ‘He-Man’

‘He-Man y los Amos del Universo’ es una de las series animadas más recordadas de la década de 1980, por lo que su nueva adaptación en formato live-action se perfila como una de las cintas más esperadas. Para hacer más amena la espera, ya sabemos cómo luce Nicholas Galitzine como el ‘Príncipe Adam’.

PUBLICIDAD

Primer vistazo de He Man para el live action de 2026

A través de su cuenta de Instagram, el actor británico reveló cómo se ve portando el traje de ‘He-Man’, y anunció que la película Masters of the Universe concluyó su rodaje el pasado 15 de junio y ya está lista para entrar en fase de postproducción.

“Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a ‘Adam’ y ‘He-Man’. Ha sido el papel más importante que he tenido en mi vida, y puse todo mi esfuerzo en él. No hay mucho que pueda mostrarles todavía, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro gran elenco y equipo por todo su arduo trabajo”, comentó Galitzine.

Hace cerca de tres meses, a finales de febrero, Nicholas Galitzine ya había mostrado un pequeño adelanto de cómo se ve la ‘Espada del Poder’ en la cinta, además de informar que la producción ya estaba en marcha.

PUBLICIDAD

“Tras varios meses de intenso entrenamiento, me complace anunciar que oficialmente estamos en producción con Masters of the Universe. Nuestro director, Travis Knight, ha reunido a un elenco excepcional y ha creado una impresionante representación de Eternia y su mundo circundante”, expresó el actor inglés.

El director de la cinta, Travis Knight, comenzó su carrera en la animación como animador de cintas reconocidas como Coraline y posteriormente como director en Kubo and the Two Strings. Sin embargo, no tuvo su debut como cineasta de acción real hasta Bumblebee, en 2018.

La nueva cinta live-action de ‘He-Man’ fue producida por Amazon MGM Studios y tiene su fecha de estreno programada en cines para el próximo 5 de junio de 2026.