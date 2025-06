Estos son los juegos imperdibles de Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 ya está aquí y promete revolucionar la forma en que jugamos. Con su potencia mejorada y una amplia lista de juegos de Nintendo Switch, no hay excusa para no lanzarse a la aventura con la nueva consola de Nintendo.

Este dispositivo, que se lanzó el pasado 5 de junio a nivel global, llega con un montón de juegos para todos los gustos: desde el exclusivo Mario Kart World, hasta otras opciones de títulos originales de la Switch que fueron mejorados y adaptados para ser compatibles con la Switch 2 y que ya están disponibles.

El nuevo Mario Kart será la gran apuesta de la nueva consola

Aquí te dejamos algunos de los juegos imperdibles que podrás disfrutar en tu nueva consola.

Diversión para todos

Mario Kart World, la nueva entrega de la saga de carreras, se posicionó como uno de los lanzamientos más esperados para la Nintendo Switch 2, ofreciendo circuitos completamente nuevos, personajes sorpresa y una jugabilidad más pulida que nunca.

Sus gráficos mejorados y los modos de juego innovadores lo convierten en el título perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

Para los fanáticos de las aventuras épicas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llega para expandir el universo de Hyrule con un mundo abierto más vasto, puzzles desafiantes y un sistema de combate renovado. Este juego de acción y aventura promete muchas horas de exploración y emociones intensas.

Splatoon 3

Los amantes de la acción competitiva encontrarán en Splatoon Raiders la experiencia definitiva de disparos con tinta, ahora con nuevas armas, mapas y un modo historia ampliado.

Y aunque aún no hay una fecha de lanzamiento para este spin-off de la saga, lo que sí tenemos ya disponible es el nuevo contenido y actualizaciones para Splatoon 3, que añade 30 nuevos sets de armas y trae de vuelta el mapa de Urchin Underpass.

Además, esta actualización también incluye mejoras gráficas y de fluidez para la Switch 2.

Sonic Sega

Más juegos

No podemos olvidar títulos como Sonic X Shadow Generations, una colección que cuenta con dos experiencias únicas; o Hades II, el esperado roguelike que mejora todo lo visto en su predecesor.

Fecha de lanzamiento del Nintendo Switch 2

Con esta variedad de lanzamientos, Nintendo Switch 2 demuestra una vez más por qué sigue siendo una de las consolas más queridas por los jugadores, ya que además está lista para la llegada de clásicos del Nintendo GameCube y otras consolas a través del catálogo de Nintendo Classics.

Ya sea que prefieras carreras frenéticas, aventuras profundas, retrocompatibilidad de clásicos mejorados o experiencias más relajadas, esta consola tiene algo para todos.