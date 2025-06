Scarlett Johansson pidió que la quitaran de los créditos de Thunderbolts

Parece que Scarlett Johansson no tiene pensado involucrarse de nuevo en el Universo Cinematográfico de Marvel, y es que incluso recientemente pidió que la quitaran de los créditos de Thunderbolts.

David Harbour, protagonista de Thunderbolts, estuvo recientemente en una conversación con Johansson para la revista Interview, y la actriz comentó: “Pedí que me quitaran los créditos porque no participé”. Ella le comentó a Harbour que aún no había visto la película, y el actor comentó que Johansson era la productora ejecutiva.

De acuerdo con IMDb, Johansson ya no aparece como productora ejecutiva de la cinta que se estrenó en cines el mes pasado.

Cabe mencionar que en una entrevista reciente con Deadline, la actriz comentó que estaba abierta a dirigir un proyecto del MCU, a pesar de no querer volver como actriz.

Thunderbolts, que cambió su nombre a Nuevos Vengadores, da paso a Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, que comienza la Fase 6 del MCU.