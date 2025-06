James Gunn confirma que hay una nueva película de Wonder Woman en desarrollo

James Gunn confirmó que una nueva película de Wonder Woman está oficialmente en desarrollo, e incluso comentó que “se está escribiendo ahora mismo”.

Wonder Woman El juego ya tiene algunos avances.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly para promocionar el lanzamiento de Superman, el codirector de DC Studios dijo que esta nueva cinta de la heroína se está desarrollando por separado de la ya anunciada serie Paradise Lost de HBO Max.

Gunn comentó: “Estamos trabajando en Wonder Woman. Wonder Woman se está escribiendo ahora mismo”.

Cabe recordar que la película más reciente de Diana de Themyscira fue Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot, la cual no tuvo un buen recibimiento en taquilla, en parte debido a que se estrenó el mismo día en HBO Max y en cines por temas de la pandemia. Se estaba preparando una tercera película, pero el desarrollo finalmente se estancó, y hasta ahora no se había hablado de otra producción centrada en el personaje.

Ahora, sin duda, la siguiente pregunta en la mente de todos es: ¿quién interpretará a Diana en la nueva película?

La proxima Wonder Woman Adria Arjona a echo un gran trabajo antes en star wars

Mientras tanto, Superman llegará a los cines el 11 de julio y marca el gran comienzo del reinicio del Universo DC liderado por Gunn.