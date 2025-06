James Gunn se inspira en Godzilla Minus One para su nueva película de Superman

James Gunn se inspira en Godzilla Minus One El director de Superman revela que la aclamada cinta japonesa fue clave: “Quiero una película con épica y drama humano”.

James Gunn reveló que Godzilla Minus One, la aclamada cinta japonesa ganadora del Óscar, fue una influencia clave en su próxima película de Superman. En declaraciones recientes, el director explicó que su objetivo era crear una historia que no solo mostrara la grandeza del superhéroe, sino que también ofreciera un drama humano profundo y conmovedor.

“Quería hacer una película como Godzilla Minus One, que retratara a Godzilla, pero también tuviera un gran drama humano. Eso me marcó muchísimo”, dijo Gunn, destacando el enfoque emocional que quiere imprimirle al Hombre de Acero en esta nueva etapa del DC Universe.

La comparación no es menor: Godzilla Minus One fue elogiada por mostrar a la icónica criatura desde una perspectiva más íntima, explorando las secuelas emocionales y sociales de los personajes humanos. Gunn parece querer trasladar esa fórmula a Superman, apostando por una historia más sensible y centrada en el conflicto interno del héroe.

El filme, que llegará en 2025, ha generado altas expectativas por ser el primer gran paso en el nuevo DCU bajo la dirección creativa de Gunn. Y si toma inspiración del mejor cine japonés reciente, los fans pueden esperar algo muy distinto a lo habitual.