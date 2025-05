El multiverso aún no termina de acomodarse en el MCU y ya suena uno de los rumores más emocionantes para los fans de los mutantes: Bryan Cranston estaría en la mira de Marvel Studios para interpretar al Profesor Charles Xavier en la próxima saga mutante, una vez concluya Avengers: Secret Wars.

PUBLICIDAD

RUMOR: Bryan Cranston podría ser el nuevo Profesor X en el MCU tras Secret Wars

Según fuentes cercanas a los planes de Marvel, Cranston —conocido mundialmente por su papel como Walter White en Breaking Bad— estaría en conversaciones preliminares para liderar la nueva alineación de los X-Men. Lo interesante es que el propio actor ha expresado en entrevistas anteriores su deseo de interpretar a un personaje “intelectualmente poderoso” en el universo Marvel, y mencionó explícitamente que Xavier le parece fascinante.

RUMOR: Bryan Cranston podría ser el nuevo Profesor X en el MCU tras Secret Wars

Aunque todavía no hay confirmación oficial, el hecho de que Secret Wars podría servir como un reinicio total del MCU le da fuerza a la idea de un nuevo casting para personajes icónicos como el Profesor X. Además, tras los cameos de Patrick Stewart en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y los guiños mutantes en Ms. Marvel y The Marvels, todo parece apuntar a que los X-Men llegarán con fuerza tras la gran batalla multiversal.

Imagen: Disney Plus | X-Men'97

¿Es Bryan Cranston el Xavier que necesitamos? Su presencia, carisma y capacidad para interpretar personajes complejos lo convierten en una opción más que lógica. Y si esto se confirma, Marvel podría estar apostando por una versión más intensa y estratégica del líder mutante, muy diferente a la de versiones anteriores.