Hulk podría rugir fuerte en la nueva de Spider-Man

Fuertes rumores apuntan a que Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, tendría un papel importante en Spider-Man: Brand New Day, la próxima película del trepamuros en el MCU. De confirmarse, esta sería la primera vez que el gigante verde comparte protagonismo con Peter Parker en la gran pantalla, continuando la fórmula de incluir a una figura clave del universo Marvel en cada entrega del arácnido.

¡Hulk y Spider-Man juntos en la próxima película! Rumores indican que Mark Ruffalo aparecerá en Spider-Man: Brand New Day como Bruce Banner.

En Homecoming, Tony Stark fue el mentor de Peter; en Far From Home, Nick Fury (o al menos su Skrull) guió al joven héroe, mientras que en No Way Home, el mismísimo Doctor Strange tuvo un rol fundamental. Ahora, Hulk podría ser el siguiente en tomar ese puesto, con rumores que sugieren que Banner jugaría un papel de guía o apoyo científico ante una posible crisis multiversal o tecnológica.

Mark Ruffalo ha expresado en varias entrevistas su disposición para seguir interpretando a Hulk siempre que el papel tenga relevancia emocional o narrativa. Dado que el personaje ha sido subutilizado en fases recientes, esta película podría representar una oportunidad para redimirlo y profundizar en su versión actual como “Smart Hulk”.

Por ahora, no hay confirmación oficial de Marvel Studios, pero la expectativa crece entre los fans. El cruce entre Peter Parker y Bruce Banner no solo sería interesante a nivel visual, sino también emocional, uniendo a dos genios científicos con un pasado lleno de pérdidas y decisiones difíciles.