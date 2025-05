“Welcome to Derry” revela teaser aterrador

NUEVO TEASER: Welcome to Derry El payaso vuelve… y cada vez más atrás en el tiempo.

HBO Max lanzó un nuevo teaser de It: Welcome to Derry, la esperada serie precuela del universo creado por Stephen King. Con un estreno previsto para otoño de 2025, la producción promete revivir el terror del payaso Eso con una historia que irá desentrañando los oscuros secretos del pueblo de Derry a través de tres épocas distintas.

La primera temporada estará ambientada en 1962, pero lo más llamativo es que las siguientes temporadas irán hacia atrás en el tiempo: la segunda ocurrirá en 1935 y la tercera y última en 1908. Andy Muschietti, productor y director del proyecto, aseguró que hay una razón narrativa poderosa detrás de este recorrido temporal inverso, aunque por ahora no ha revelado más detalles.

Bill Skarsgård regresa como el escalofriante Pennywise, pero el resto del elenco será completamente nuevo. La serie explorará cómo el mal ha estado presente en Derry durante generaciones, ampliando el universo cinematográfico de IT con nuevos personajes, misterios y más momentos de terror.

Welcome to Derry llegará a HBO Max en noviembre y, con este nuevo adelanto, ya se posiciona como uno de los estrenos más esperados del año para los fanáticos del horror.