Así luce Galactus en Los 4 Fantásticos

A solo un mes del estreno de Los 4 Fantásticos finalmente nos muestra el aspecto Galactus, el devorador de mundos, interpretado por Ralph Ineson. Y para rematar, las figuras oficiales de la película ya están en circulación, revelando con lujo de detalle el diseño completo del temible villano cósmico.

El tráiler y la mercancía confirman el aterrador diseño del villano

El Galactus del MCU luce monumental, con un casco que respeta el diseño clásico pero con un giro moderno, menos colorido y mucho más intimidante. Su armadura es oscura, con destellos púrpuras y líneas de energía que recorren su cuerpo como si fueran venas cósmicas. El tráiler lo muestra emergiendo de una tormenta espacial, con una escala colosal que deja claro que este no es un enemigo cualquiera.

Ralph Ineson, conocido por su voz grave y presencia intensa, aparece brevemente en el adelanto, pero su sola presencia ya ha causado furor entre los fans. Marvel parece decidido a reivindicar a Galactus después del intento fallido en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), y todo indica que será uno de los villanos más impactantes del MCU.

¡Ya llegó el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps!

Los 4 Fantásticos llega a los cines el 25 de junio de 2025, y con este nivel de anticipación, el hype está por las nubes.