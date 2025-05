ANDOR AMADA POR LA CRÍTICA

La segunda temporada de Andor está rompiendo todos los esquemas en el universo de Star Wars… y también fuera de él. La serie se ha convertido oficialmente en la primera producción televisiva en la historia en tener cinco episodios consecutivos con una calificación superior a 9.5 en IMDb, uno de los sitios de crítica más influyentes del mundo.

Esta hazaña no solo demuestra el nivel de producción, dirección y guión de la serie protagonizada por Diego Luna, sino que confirma lo que los fans ya sabían desde la primera temporada: Andor no es una serie cualquiera. Mientras otras producciones de la saga han dividido opiniones, esta precuela de Rogue One ha logrado unir a la crítica y al público con su enfoque adulto, político y profundamente humano.

Los episodios de esta segunda temporada han sido elogiados por su intensidad narrativa, desarrollo de personajes y momentos que, según muchos usuarios de IMDb, “ponen la piel de gallina”. Aunque todavía faltan capítulos por estrenarse, el impacto de esta temporada ya es histórico.