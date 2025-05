Se retrasa la nueva serie de Game of Thrones

El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie del universo Game of Thrones, ya no se estrenará en 2025

Los fans del universo de Game of Thrones tendrán que esperar un poco más para ver la nueva serie derivada: El Caballero de los Siete Reinos. Originalmente planeada para estrenarse en el verano de 2025, la producción ha sufrido un importante retraso y ahora se espera que llegue a inicios de 2026.

La serie, basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, nos lleva 80 años antes de los eventos de Game of Thrones y 100 años después de House of the Dragon. En ella seguiremos las aventuras de Duncan el Alto, un caballero errante, y su joven escudero Egg, quien más tarde se convertirá en el rey Aegon V Targaryen.

Este nuevo calendario crea una situación única: 2026 ahora será un año doblemente importante para los fans de Westeros, ya que también está programado el estreno de la tercera temporada de House of the Dragon. HBO apostará por mantener viva la fiebre por Poniente con dos producciones en un mismo año.

Aunque el retraso decepciona a muchos, también podría significar más tiempo para pulir los detalles de una historia que promete explorar una era poco vista, con un tono más aventurero y menos político que sus predecesoras.