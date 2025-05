La nueva entrega del MonsterVerse ya está en camino y se titulará Godzilla x Kong: Supernova. El anuncio vino acompañado de un breve avance que muestra una nueva amenaza global, y a nuestros dos titanes uniéndose otra vez para enfrentarse a un poder desconocido.

Godzilla y Kong regresan con más furia en Supernova

La cinta será dirigida por Grant Sputore (I Am Mother) y contará con las actuaciones de Kaitlyn Dever (No One Will Save You) y Sam Neill (Jurassic Park), entre otros. Aunque aún no se revelan detalles concretos de la trama, el tono del teaser sugiere un conflicto de escala aún mayor que el visto en The New Empire.

La película se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y se espera que llegue a los cines entre finales de 2026 y principios de 2027, marcando la sexta entrega oficial del MonsterVerse y continuando la línea directa de Godzilla x Kong: The New Empire.