¡THE BOYS SE BURLAN DE TRUMP!

Homelander quiere ser Papa… La serie The Boys se burla del presidente Trump con esta imagen que lo muestra como líder del Vaticano.

La cuenta oficial de la serie The Boys encendió las redes con una provocadora publicación donde Homelander aparece vestido como el Papa, parodiando directamente al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La imagen llega justo después de la muerte del Papa Francisco, cuando el mundo católico especula sobre su sucesor.

El mensaje que acompaña la imagen no deja lugar a dudas sobre la sátira: “Hay muchos candidatos dignos, y esta tarde, pueden añadir uno más a la lista: Homelander. Tan altruista como siempre, nuestro mayor héroe acaba de ofrecerse a asumir el cargo más sagrado del mundo si se le solicita. Fiel, indulgente e impecable en todos los sentidos, ¡sería un GRAN Papa!”. La frase, con su estilo exagerado y ególatra, imita claramente el tono con el que Trump suele expresarse.

La publicación se viralizó de inmediato. Mientras miles de fans aplaudieron el humor negro, otros la consideraron una burla de mal gusto en un momento sensible para los creyentes. Aun así, The Boys es conocida por su crítica ácida al poder, y esta vez no hizo excepciones.

La cuarta temporada de The Boys se estrena el 13 de junio, y si esta es la antesala… será más irreverente que nunca.