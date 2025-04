Se anunció STARFIGHTER, la nueva peli de Star Wars con Ryan Gosling, dirigida por Shawn Levy y ambientada 5 años después de The Rise of Skywalker

El primer día de la Star Wars Celebration Japón trajo un aluvión de anuncios que marcarán el futuro cinematográfico de la saga. Entre los más sonados está la película STAR WARS: STARFIGHTER, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. Esta nueva entrega se sitúa cinco años después de The Rise of Skywalker y promete un tono tipo Rogue One, con cameos de personajes de las secuelas. Se estrena en mayo de 2027 para celebrar el 50 aniversario de Star Wars, y comenzará a grabarse este otoño.

También se presentó el primer vistazo oficial de The Mandalorian & Grogu, que llegará a cines el 22 de mayo de 2026. En esta película veremos a Din Djarin, Grogu y al regreso de Zeb Orrelios, con Sigourney Weaver como una nueva figura rebelde. Pedro Pascal vuelve como el Mando, y Jon Favreau dirige el ambicioso salto del streaming al cine.

Pero eso no fue todo: Lucasfilm confirmó que siguen en pie varias producciones importantes. La película de James Mangold sobre el Primer Jedi; el regreso de Rey en la cinta dirigida por Obaid Chinoy; el misterioso proyecto de Taika Waititi; y la gran revelación de una nueva trilogía a cargo de Simon Kinberg, cocreador de Star Wars Rebels.

¡Star Wars está de vuelta con todo! Japón fue el escenario de una lluvia de bombas galácticas

Y como broche de oro, Dave Filoni anunció desde Japón que la temporada 2 de Ahsoka entra en producción en cuestión de días. La Fuerza claramente está más viva que nunca.