¡Marvel suelta la bomba! Nuevo avance de The Fantastic Four: First Steps

¡Ya llegó el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps!

Marvel Studios lanzó un nuevo avance de The Fantastic Four: First Steps y no decepcionó: el tráiler nos regaló el primer vistazo a Julia Garner como Silver Surfer, una imagen que ya está desatando teorías entre los fans. Su aspecto etéreo y misterioso parece confirmar que esta versión del personaje será más alienígena que nunca.

PUBLICIDAD

¡Ya llegó el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps!

El tráiler también muestra por fin a los Cuatro Fantásticos en acción: Reed Richards estirando su cuerpo entre edificios, La Mole destrozando el asfalto con un salto brutal, Sue Storm creando campos de fuerza en medio de una explosión y Johnny Storm encendiendo su fuego al grito de “¡Flame on!”. El tono general mezcla lo retro con lo épico, como una carta de amor a los orígenes del equipo.

¡Ya llegó el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps!

Entre los guiños que más sorprendieron, hay una escena breve —pero poderosa— que sugiere el nacimiento de Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue, un personaje que en los cómics es clave para el equilibrio del multiverso.

¡Ya llegó el nuevo tráiler de The Fantastic Four: First Steps!

Y lo que todos estaban esperando: la llegada de Galactus ya se empieza a asomar. En los segundos finales del tráiler, una silueta colosal tapa el sol mientras se escucha una voz profunda que susurra: “Todo lo que vive… me pertenece”. El hype está por los cielos.