The Last of Us volvió con todo

The Last of Us regresó con un 8.2 en IMDb y miles ya lo están viendo. ¿Ya viste el primer capítulo de la nueva temporada?

Ayer volvió The Last of Us y los fans no tardaron en responder. El primer episodio de la nueva temporada debutó con una calificación de 8.2 en IMDb y más de 4,000 televidentes iniciales reportados, cifras sólidas que reflejan el entusiasmo por el regreso de la serie postapocalíptica.

¡LAS PRIMERAS CRÍTICAS DE THE LAST OF US TEMPORADA 2 YA ESTÁN AQUÍ!

La producción, basada en el exitoso videojuego del mismo nombre, dejó el listón alto con su primera temporada, y ahora se enfrenta al reto de superarse. La crítica ya comenzó a elogiar el tono más oscuro y emocional de esta nueva entrega, mientras las redes sociales se llenan de teorías, reacciones y comparaciones con el juego original.

Aunque los números iniciales no rompen récords, sí muestran una base de fans sólida y fiel. Con capítulos semanales, HBO confía en que el boca a boca hará crecer la audiencia en los próximos días.