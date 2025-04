Según fuentes de Deadline, Robert Pattinson está en conversaciones para unirse al elenco de Dune: Messiah, la esperada continuación del universo de ciencia ficción dirigido por Denis Villeneuve. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el simple rumor ya ha encendido las redes y a los fans de ambas franquicias.

No se sabe qué papel interpretaría Pattinson, pero muchos especulan que podría dar vida a un personaje clave como Scytale, el misterioso y peligroso Face Dancer del Bene Tleilax. Su perfil enigmático y su versatilidad actoral lo harían ideal para un personaje con capas de manipulación y ambigüedad moral.

¿Batman en Arrakis? Robert Pattinson suena fuerte para “Dune: Messiah”

La agenda de Pattinson sigue siendo un misterio tras The Batman: Part II, que recientemente sufrió retrasos. Esto podría abrirle espacio para sumarse a esta secuela de Dune, cuyo estreno aún no tiene fecha confirmada pero que ya está generando altas expectativas tras el éxito rotundo de Dune: Part Two.

¿Será que el caballero de Gotham se muda al desierto de Arrakis? Por ahora, todo apunta a que las negociaciones están en marcha. Estaremos atentos a cualquier anuncio oficial.