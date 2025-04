¡The Last of Us 2 ya tiene veredicto!

¡LAS PRIMERAS CRÍTICAS DE THE LAST OF US TEMPORADA 2 YA ESTÁN AQUÍ!

Las primeras impresiones de la segunda temporada de The Last of Us ya están aquí y los medios no se han guardado nada: estamos ante una temporada más cruda, más emocional y completamente devastadora. Bella Ramsey se roba los reflectores, llevando a Ellie de la inocencia a la oscuridad con una actuación que está dejando sin palabras a los críticos.

Variety la describe como “una versión aún más sombría de una serie que ya era difícil de ver”, mientras que Comic Book advierte que “te arranca el corazón, te lo devuelve y te lo vuelve a sacar”. Todo esto mientras mantiene una fidelidad emocional al videojuego, con ligeros cambios que ya están dando de qué hablar entre los fans.

Desde Collider aseguran que es una “serie que es un regalo para los fans”, destacando a Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna como el alma del proyecto. Por su parte, The Movie Podcast no se contuvo y la calificó como una “adaptación INNOVADORA y MAESTRA” que expande el universo del juego sin perder su esencia.

Todo indica que esta temporada no solo cumplirá con las expectativas: las va a destrozar. Prepárate para sufrir… y amar cada segundo.