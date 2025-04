¡Estos son los nominados a Anime del Año en los Crunchyroll Awards!

Los Crunchyroll Anime Awards 2025 ya anunciaron a sus contendientes por el máximo galardón: Anime del Año. La categoría está más reñida que nunca, con seis series que marcaron tendencia, rompieron redes y emocionaron a millones. Entre los nominados están Dandadan, Dungeon Meshi, Sousou no Frieren, Kaijuu No. 8, Solo Leveling y The Apothecary Diaries.

Seis titanes del anime compiten por el trono en 2025.

Cada una brilla a su manera. Frieren enamoró con su melancolía mágica y su arte sublime, mientras que Solo Leveling arrasó con su acción brutal y animación de alto nivel. Dandadan mezcló lo sobrenatural con lo absurdo en un ritmo frenético, y Dungeon Meshi sorprendió al transformar la exploración de calabozos en una experiencia gourmet y emocional.

Kaijuu No. 8 trajo de vuelta la emoción de los kaijus con una historia madura y potente, y The Apothecary Diaries destacó con su enfoque intrigante, político y visualmente elegante. No hay un claro favorito, y eso es lo que hace esta edición tan emocionante.

Los fans ya están votando y las redes hierven de teorías, debates y campañas por sus favoritos. ¿Se premiará la innovación, la popularidad o la narrativa más conmovedora? Lo sabremos muy pronto.