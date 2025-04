El panel de Disney en CinemaCon estuvo lleno de emoción, nostalgia y giros inesperados. Una de las primeras grandes revelaciones fue el nuevo póster de Lilo & Stitch, donde Stitch hace una divertida referencia a todas las propiedades que ahora le pertenecen a Disney, en un guiño directo al poder de la compañía en el entretenimiento.

¡Disney sacude CinemaCon con anuncios bomba! Stitch, Predator, Avengers y más sorpresas que emocionan y preocupan

Pero la gran sorpresa fue el primer avance de Predator: Badlands, presentado por Elle Fanning. La cinta se sitúa en el futuro y sigue a un Depredador marginado en una historia que busca explorar qué pasaría si un Depredador fuera… ¿bueno? Con estreno fijado para el 5 de noviembre, promete darle un giro inesperado a la franquicia.

En el lado del Universo Marvel, se confirmó que Sue Storm estará embarazada en Fantastic Four: First Steps, lo que podría conectar directamente con la llegada de Franklin Richards. Kevin Feige también reveló detalles impactantes de Avengers: Doomsday, donde los Vengadores, Wakanda, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men originales se enfrentarán al temible Doctor Doom. Feige dejó caer una bomba al insinuar el regreso del elenco original de los X-Men, aunque aún no se revelan todos los nombres.

No todo fue positivo: se confirmó que el live action de Enredados ha sido puesto en pausa indefinida tras el tropiezo de Blancanieves. Un movimiento que refleja cómo los fracasos recientes afectan los planes futuros de la compañía.

Películas de Disney para 2025:

• Thunderbolts

• Fantastic Four: First Steps

• Zootopia 2

• Avatar 3

• The Amateur

• Lilo & Stitch

• Elio

• Viernes de Locos 2

• Tron: Ares

• Predator: Badlands

• Ella McCay