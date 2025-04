La CinemaCon ha dejado a los fans de Spider-Man con el hype por las nubes. Sony presentó novedades sobre Spider-Man: Brand New Day y Beyond the Spider-Verse, dos películas que marcarán el futuro del trepamuros en live-action y animación.

¡Spider-Man regresa con todo! Esto es lo que reveló CinemaCon

Spider-Man: Brand New Day

La cuarta película de Tom Holland ya tiene título oficial: Spider-Man: Brand New Day. La historia estará basada en el arco Most Wanted, centrándose en una trama callejera sin elementos multiversales. Se estrenará el 31 de julio de 2026.

Holland adelantó que será un “nuevo inicio” para Peter Parker y que explorarán el personaje de una forma nunca antes vista. Además, se confirmó que habrá un nuevo traje, lo que ha generado mucha expectativa entre los fans.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Después de una larga espera, Beyond the Spider-Verse finalmente tiene fecha de estreno: 4 de junio de 2027. En la CinemaCon mostraron un teaser impactante donde Miles Morales narra su misión de encontrar a su padre. En el avance, se ven imágenes de películas anteriores y personajes clave del Spider-Verso.

El clip termina con Miles afirmando que lo hará a su manera, mientras Gwen aparece peleando con varios enemigos. Además, se confirmó que Miles y Gwen se enfrentarán a The Prowler, prometiendo una batalla épica.